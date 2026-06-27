Napoli, abbattuta telecamera Ztl a Bacoli: il sindaco Della Ragione promette che non si farà intimorire

Chi l’ha buttata giù ci ha messo quattro minuti in piena notte, armato di scala e flex. Tre anni fa la telecamera che controlla l’accesso al porto di Bacoli, uno dei pochi ormeggi in provincia di Napoli, la fecero saltare in aria con una bomba, esplosa a due passi dalle case. Per l’amministrazione comunale, la zona a traffico limitato (in funzione solo durante la stagione estiva) non si tocca. In strada finché non sarà ripristinata la telecamera, ci sarà un presidio della Polizia Locale. Intanto il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, è stato informato: arriveranno più controlli e vigilanza.