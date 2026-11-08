Per beneficenza

Napoli a tutto gas, sul lungomare sfilano le 500 d'epoca

Un tuffo nel passato con 150 vetture, tra portiere che si aprono con gesti a cui non siamo più abituati e motori che raccontano un'altra epoca

di Andrea Noci
08 Nov 2026 - 19:44
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