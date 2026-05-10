è rimasto ferito gravemente

Napoli, 14enne accoltellato per uno sguardo di troppo a una coetanea

L'aggressore, 15enne, è stato fermato dagli agenti della polizia locale

10 Mag 2026 - 11:07
01:11 
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