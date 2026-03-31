Napoli, 14enne accoltellato alla gamba: denunciati due minorenni

Con un pretesto gli ha chiesto di uscire dall'aula e di seguirlo, il 14enne ha tentennato e poi, è andato con il compagno di scuola, dell'istituto Pontano a Scampia, Napoli, fino in bagno. Lì, ad aspettarlo, c'era un gruppo di ragazzini di un' altra classe. Lo hanno accerchiato e poi uno di loro, 17enne, ha estratto dalla tasca un coltello. Prima ha minacciato di colpirlo, poi lo ha accoltellato alla gamba. Il ragazzo è caduto a terra, la dirigente scolastica ha chiesto subito aiuto e ha indicato ai carabinieri il nome dell'autore dell'ennesimo accoltellamento in una scuola.