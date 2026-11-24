"Resistenza fino alla liberazione" A scrivere queste parole su Instagram, è Youssef Siher, ritenuto essere il fondatore del Movimento 17 ottobre. Finito in galera con l'accusa di istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo, Siher era stato rimesso in libertà dal gip che non ne aveva convalidato il fermo. Il silenzio dell'attivista, ancora indagato, è durato poche settimane. "La repressione non ci ferma e la nostra lotta continua contro l'oppressione", ha scritto ancora sui social. E in una storia annuncia: "A poco a poco rispondo a tutti". L'amministratore della pagina Movimento 17 ottobre, ora chiusa, continua a tenere contatti attraverso il suo profilo personale, con quelli che lo seguono. Che lo hanno sostenuto dopo il fine settimana di devastazioni nel centro di Milano, quando i teppisti avevano sfondato le vetrine e sferrato assalti contro polizia e carabinieri, provocando diversi feriti.