L'ha dichiarato il legale

Movimento 17 ottobre, davanti al gip Youssef Siher si è avvalso della facoltà di non rispondere

Ritenuto il fondatore dei canali social del Movimento 17 Ottobre, nati dopo i disordini di Milano

di Alessandra Rolla
27 Ott 2026 - 18:51
01:40 
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