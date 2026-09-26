Morto folgorato al luna park di Spotorno, arrestati i due giostrai

Si sarebbero collegati abusivamente alla rete elettrica del luna park di Spotorno, vicino al "calciometro", l'attrazione dove il 16 luglio scorso è morto folgorato un ragazzo di 15 anni. E dopo la tragedia avrebbero cercato di cancellare le prove. Sono stati arrestati i due coniugi, gestori di una giostra all'interno dello stesso parco di divertimenti, con l'accusa di omicidio colposo e frode processuale. Quella notte avrebbero inserito abusivamente un cavo elettrico alla colonnina principale per alimentare la propria attrazione. Questa manomissione ha provocato una massiccia dispersione di corrente che si è propagata fino al vicino "calciometro", di proprietà di un'altra persona, già indagata. Alessio Colletti, 15 anni promessa del calcio di Saronno, in vacanza in Liguria, dopo essersi tolto le infradito per calciare meglio il pallone, ha toccato a piedi nudi la pedana metallica della struttura. Colpito da una violentissima scarica è morto in ospedale dopo tre ore di disperati tentativi di rianimazione.