durante il sit in per Fakir

Morto ammanettato, negli scontri a Bologna manifestante sfida la polizia con la bandiera della Palestina

L'uomo si oppone alla forza degli idranti, poi si inginocchia a pregare

20 Lug 2026 - 22:12
02:25 
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