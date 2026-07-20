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Morto ammanettato, l'assalto al blindato in piazza a Bologna

Durante il collegamento in diretta al sit in di piazza Roosevelt manifestanti vandalizzano le camionette a difesa del palazzo della prefettura

20 Lug 2026 - 22:00
01:13 
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