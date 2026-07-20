con la notte sale la tensione

Morto ammanettato, Bologna a ferro e fuoco

Proseguono nel centro città gli scontri tra manifestanti e polizia a seguito del sit in per la morte di Abderrahim Fakir

20 Lug 2026 - 22:52
03:29 
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