Morti in ambulanza, Spada avrebbe cercato di rimuovere le telecamere sul mezzo di soccorso

In quest'immagine, secondo gli inquirenti stava tentando di rimuovere le telecamere installate a bordo dell’ambulanza Luca Spada, il 27enne al centro dell’inchiesta sui decessi sospetti nel forlivese. È uno degli episodi finiti sotto la lente degli investigatori: secondo quanto ricostruito tramite le intercettazioni ambientali, l’uomo si sarebbe accorto del sistema di videosorveglianza - inizialmente non funzionate e poi riattivato - avrebbe quindi cercato di metterlo fuori uso, con un cacciavite giustificandosi poi con una collega di una presunta ricerca di lenzuola.