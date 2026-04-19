Morti in ambulanza, Spada avrebbe cercato di rimuovere le telecamere sul mezzo di soccorso
L'uomo si sarebbe accorto del sistema di videosorveglianza avrebbe quindi cercato di metterlo fuori uso con un cacciavitedi Chiara Ottaviani
In quest'immagine, secondo gli inquirenti stava tentando di rimuovere le telecamere installate a bordo dell’ambulanza Luca Spada, il 27enne al centro dell’inchiesta sui decessi sospetti nel forlivese. È uno degli episodi finiti sotto la lente degli investigatori: secondo quanto ricostruito tramite le intercettazioni ambientali, l’uomo si sarebbe accorto del sistema di videosorveglianza - inizialmente non funzionate e poi riattivato - avrebbe quindi cercato di metterlo fuori uso, con un cacciavite giustificandosi poi con una collega di una presunta ricerca di lenzuola.