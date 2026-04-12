Morti in ambulanza, l'autista: "Mi è piaciuto, lo rifarò"

A convincere il gip di Forlì ad arrestarlo sono state anche le intercettazioni sul suo cellulare. La voce di Luca Spada, il 27enne ex autista della croce rossa italiana, sospettato di aver provocato la morte di alcuni anziani durante il trasporto in ambulanza, sarebbe stata registrata mentre diceva: "Questi poveri vecchietti soffrono troppo, è giusto che vadano davanti al buon Dio".