Morti in ambulanza a Forlì, interrogatorio di garanzia per Luca Spada

Ore di interrogatorio di garanzia per Luca Spada, il 27enne di Meldola, in provincia di Forlì, accusato di aver ucciso sei pazienti durante o subito dopo il trasporto in ospedale con l'ambulanza su cui operava. Lui, ormai ex soccorritore della Croce Rossa, continua a dichiararsi innocente, rigettando l'accusa di omicidio volontario aggravato. Spada ha risposto alle domande del Gip, in merito al decesso della 85enne Deana Mambelli, l’unico caso per il quale è stato portato in carcere. Infatti l'arresto era avvenuto dopo l'autopsia effettuata sul corpo della donna: l’esame aveva riscontrato una quantità d’aria tale da aver provocato l’arresto cardiocircolatorio. Ad aggravare la posizione di Spada alcune intercettazioni telefoniche emerse nei giorni scorsi.