Morti in ambulanza a Forlì, interrogatorio di garanzia per Luca Spada
Il 27enne è accusato di aver ucciso sei pazienti durante o subito dopo il trasporto in ospedale con l'ambulanza su cui operavadi Chiara Ottaviani
Ore di interrogatorio di garanzia per Luca Spada, il 27enne di Meldola, in provincia di Forlì, accusato di aver ucciso sei pazienti durante o subito dopo il trasporto in ospedale con l'ambulanza su cui operava. Lui, ormai ex soccorritore della Croce Rossa, continua a dichiararsi innocente, rigettando l'accusa di omicidio volontario aggravato. Spada ha risposto alle domande del Gip, in merito al decesso della 85enne Deana Mambelli, l’unico caso per il quale è stato portato in carcere. Infatti l'arresto era avvenuto dopo l'autopsia effettuata sul corpo della donna: l’esame aveva riscontrato una quantità d’aria tale da aver provocato l’arresto cardiocircolatorio. Ad aggravare la posizione di Spada alcune intercettazioni telefoniche emerse nei giorni scorsi.