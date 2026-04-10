A CAMPOBASSO

Morte per ricina, Gianni Di Vita sentito come persona informata sui fatti

Il fascicolo aperto dalla procura di Larino resta contro ignoti per omicidio premeditato

di Maria Luisa Sgobba
10 Apr 2026 - 13:12
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Addolorato, ma con la coscienza a posto. Queste le parole che Gianni Di Vita ha affidato al suo avvocato prima del lungo confronto con gli investigatori in questura, a Campobasso, ascoltato come persona informata sui fatti. I fatti riguardano la morte di moglie e figlia, avvelenate dalla ricina prima di Natale a Pietracatella. Il fascicolo aperto dalla procura di Larino resta contro ignoti per omicidio premeditato.

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