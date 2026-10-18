e fa un nome

Morte per ricina, Gianni Di Vita al pm: "Sì, ho tradito mia moglie"

"Mai creduto di essere il bersaglio", parola dell'ex sindaco di Pietracatella, marito e padre delle due vittime

di Andrea Noci
18 Ott 2026 - 19:11
01:19 
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