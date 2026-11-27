Secondo interrogatorio in una settimana per Antonello, il fratello di Gianni Di Vita. Altre 9 ore di audizione per l’uomo, dopo le 13 di venerdì scorso. E questa volta sarebbe stato lui a chiedere di essere nuovamente ascoltato dagli inquirenti, probabilmente per aggiungere dettagli su alcuni passaggi della precedente deposizione, che secondo alcune indiscrezioni, presentava imprecisioni rispetto a quanto dichiarato da lui e da altri parenti in passato. L’uomo viene sentito come persona informata sui fatti, nel tentativo di trovare un colpevole per la morte di Antonella Di Ielsi e sua figlia Sara. Durante le vacanze di natale dell’anno scorso, come ogni anno, era tornato a casa a Pietracatella, in Molise, vicino a loro, nei giorni precedenti alla loro morte, avvenuta il 27 e il 28 dicembre 2025.
La settimana scorsa, a Torino, sono state sentite anche la moglie di Antonello Di Vita e Alice, la figlia maggiore di Gianni e Antonella, che ora studia a Torino e vive proprio a casa degli zii. Il fascicolo per omicidio volontario premeditato è ancora contro ignoti. La polizia di Campobasso è andata a Berlino, dove i tecnici dell’istituto Koch hanno isolato campioni di dna su 5 reperti: si tratta di una borraccia, un sacchetto contenente kefir, un cestino della spazzatura, un pacchetto con guanti da lavoro e una bottiglia di liquido con sedimenti sul fondo. Le forze dell’ordine li hanno riportati a Campobasso e qui saranno esaminati nei prossimi giorni. A Berlino, intanto, continua la ricerca di tracce di ricina su alimenti, vestiti e altri reperti.