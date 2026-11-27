La settimana scorsa, a Torino, sono state sentite anche la moglie di Antonello Di Vita e Alice, la figlia maggiore di Gianni e Antonella, che ora studia a Torino e vive proprio a casa degli zii. Il fascicolo per omicidio volontario premeditato è ancora contro ignoti. La polizia di Campobasso è andata a Berlino, dove i tecnici dell’istituto Koch hanno isolato campioni di dna su 5 reperti: si tratta di una borraccia, un sacchetto contenente kefir, un cestino della spazzatura, un pacchetto con guanti da lavoro e una bottiglia di liquido con sedimenti sul fondo. Le forze dell’ordine li hanno riportati a Campobasso e qui saranno esaminati nei prossimi giorni. A Berlino, intanto, continua la ricerca di tracce di ricina su alimenti, vestiti e altri reperti.