Morte Fakir, un nuovo video mostra una chiazza di sangue sotto la testa dell'uomo

Spunta un nuovo video che mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica al quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini un'agente della polizia scientifica che scopre il cadavere dell'uomo avvolto in un lenzuolo. Vicino al volto di Fakir ci sarebbe del sangue. Le nuove immagini alimentano lo scontro fra gli avvocati. Per il legale di Fakir, Fabio Anselmo, "i risultati parlano chiaro, l'uomo è stato ucciso dalla polizia". Non la pensa così l'avvocato dei poliziotti, Gabriele Bordoni, per cui, non essendoci segni di violenza sul corpo del marocchino, serve fare altri accertamenti per chiarire la dinamica. Spetta alla procura indagare a fondo per capire come siano andate davvero le cose.