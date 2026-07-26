Morte Fakir, sarebbe stato l'uomo a provocarsi la chiazza di sangue sotto la testa

La chiazza di sangue sotto la testa di Abderrahim Fakir sarebbe dovuta a una ferita che lui stesso si sarebbe procurato poco prima, mentre cercava di divincolarsi dalla presa dei poliziotti, mentre tentava anche di morderli. È quanto si vedrebbe in un nuovo fotogramma estrapolato dalle riprese della bodycam di uno degli agenti, intervenuti domenica scorsa al quartiere Pilastro di Bologna. Mentre prosegue l'indagine della Procura, Khadija Fakir, sorella del 42enne marocchino morto durante l'intervento della polizia, ricalibra le parole dopo quelle urlate in piazza domenica scorsa a poche ore dal decesso del fratello, quando aveva parlato di vendetta.