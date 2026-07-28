in questura a bologna

Morte Fakir, la sorella dopo l'incontro con il capo della Polizia: "Siamo fiduciose"

I parenti del 42enne sono stati intercettati all'uscita della Questura di Bologna dopo il colloquio privato con Vittorio Pisani

28 Lug 2026 - 20:31
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