Morte Fakir, in un video si vede una chiazza di sangue sotto la testa dell'uomo

"Quando ho visto il corpo di mio fratello immobile, il mondo mi è crollato addosso". Sono le parole di Katia Fakir, la sorella di Abderrahim, il 42enne morto domenica scorsa al Pilastro a bologna durante l'intervento di due agenti di polizia. Nonostante i risultati dell'autopsia, ci sono ancora poche certezze e tanti dubbi su quanto accaduto: un video circolato nelle scorse ore mostra l'uomo dopo la morte con il sangue alla testa. Intanto a una settimana di distanza esatta dalla morte del 42enne, è stata convocata una altra manifestazione di piazza. Ma il clima resta teso. Al sindaco di Bologna Matteo Lepore, dopo le minacce ricevute, è stata assegnata la scorta.