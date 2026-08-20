legata all'assunzione di droga

Morte Fakir, il legale dei poliziotti: "Sangue nel cervello, ipotesi emorragia cerebrale"

Lo dicono i risultati dell'autopsia. Gli inquirenti dovranno ora stabilire chi o cosa ha causato la morte dell'uomo

di Davide Loreti
20 Ago 2026 - 19:38
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Le tracce di sangue trovate nel cervello durante l'autopsia di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il 12 luglio a Bologna mentre due agenti di Polizia e personale paramedico cercavano di tenerlo fermo, avvalora l’ipotesi di un’emorragia cerebrale legata all’assunzione di dosi massicce di cocaina, mischiate, forse, agli psicofarmaci.
 

abderrahim fakir