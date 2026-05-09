Morte Domenico, un video getta nuove ombre sulla rimozione del cuore prima dei controlli sul nuovo organo

Secondo l'avvocato Petruzzi che rappresenta la famiglia del bambino "è la prova provata del falso. Nel diario clinico il dottore Oppido scrive di aver iniziato la cardiectomia quando la box era arrivata in sala operatoria e si stava procedendo all’apertura della stessa. Questo video dimostra che la cardiectomia è terminata, ma la box non è stata aperta".



Secondo i legali del dottor Oppido, il chirurgo che ha operato il bambino, le immagini non servirebbero a provare con certezza i tempi in sala operatoria. Il dottor Oppido e la seconda operatrice Emma Bergonzoni, entrambi indagati per falso, oltre che per omicidio colposo in concorso con altre cinque persone, dovranno chiarire i tempi dell'intervento nel secondo interrogatorio fissato per il 21 maggio.