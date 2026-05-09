Morte Domenico, un video getta nuove ombre sulla rimozione del cuore prima dei controlli sul nuovo organo
Il filmato visionato dal legale della famiglia del bambino morto dopo aver ricevuto un cuore presumibilmente danneggiatodi Dario Vito
Il cuore del piccolo Domenico Caliendo, rimosso alle 14.18 del 23 dicembre, è sul tavolo operatorio. Il caposala e la dottoressa Farina, responsabile dell’espianto eseguito a Bolzano, discutono su come aprire la box, contenente il nuovo organo poi risultato ghiacciato. Il video, registrato alle 14.36 con il telefonino da una delle perfusioniste di sala, racconta quello che, secondo la difesa, è accaduto quel giorno
Secondo l'avvocato Petruzzi che rappresenta la famiglia del bambino "è la prova provata del falso. Nel diario clinico il dottore Oppido scrive di aver iniziato la cardiectomia quando la box era arrivata in sala operatoria e si stava procedendo all’apertura della stessa. Questo video dimostra che la cardiectomia è terminata, ma la box non è stata aperta".
Secondo i legali del dottor Oppido, il chirurgo che ha operato il bambino, le immagini non servirebbero a provare con certezza i tempi in sala operatoria. Il dottor Oppido e la seconda operatrice Emma Bergonzoni, entrambi indagati per falso, oltre che per omicidio colposo in concorso con altre cinque persone, dovranno chiarire i tempi dell'intervento nel secondo interrogatorio fissato per il 21 maggio.