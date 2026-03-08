Morte Domenico, un'altra mamma accusa: "Anche mia figlia morì dopo un trapianto"
La bambina era morta due anni dopo l'operazione. Adesso la madre si rivolge allo stesso avvocato che segue il caso del piccolo di due anni e mezzo che ha ricevuto un cuore bruciatodi Andrea Noci
C'è un'altra mamma che vuole capire cosa sia successo a sua figlia. Una bambina a cui fu trapiantato il cuore nell’agosto del 2021 nello stesso reparto del Monaldi di Napoli dove è stato operato Domenico. La piccola era stata operata quando aveva poco più di un anno, l'intervento era andato a buon fine. Circa due anni dopo nel marzo 2023 è morta, forse per un rigetto. All'epoca la famiglia non presentò denuncia, ora ha chiesto di consultare la documentazione clinica. Si è rivolta all’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo di due anni e mezzo al quale è stato trapiantato un cuore inutilizzabile.