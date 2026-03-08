Morte Domenico, un'altra mamma accusa: "Anche mia figlia morì dopo un trapianto"

C'è un'altra mamma che vuole capire cosa sia successo a sua figlia. Una bambina a cui fu trapiantato il cuore nell’agosto del 2021 nello stesso reparto del Monaldi di Napoli dove è stato operato Domenico. La piccola era stata operata quando aveva poco più di un anno, l'intervento era andato a buon fine. Circa due anni dopo nel marzo 2023 è morta, forse per un rigetto. All'epoca la famiglia non presentò denuncia, ora ha chiesto di consultare la documentazione clinica. Si è rivolta all’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo di due anni e mezzo al quale è stato trapiantato un cuore inutilizzabile.