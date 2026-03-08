Morte Domenico, spunta un super testimone: sarebbe un infermiere del Monaldi
Il sanitario, che avrebbe aperto il contenitore contenente il cuore bruciato arrivato da Bolzano, sarebbe stato ascoltato dagli inquirenti e il verbale del suo interrogatorio sarebbe stato secretatodi Andrea Noci
Sarebbe l'infermiere che avrebbe aperto il contenitore con il cuore bruciato arrivato da Bolzano il nuovo super testimone nel caso della morte del piccolo Domenico. Il verbale dell'interrogatorio del sanitario sarebbe stato secretato dalla procura di Napoli e potrebbe rappresentare uno snodo importante per ricostruire cosa sia accaduto nei minuti che hanno preceduto l'intervento sul piccolo - avvenuto il 23 dicembre scorso - e deceduto poi il 21 febbraio.