Morte Domenico, spunta un super testimone: sarebbe un infermiere del Monaldi

Sarebbe l'infermiere che avrebbe aperto il contenitore con il cuore bruciato arrivato da Bolzano il nuovo super testimone nel caso della morte del piccolo Domenico. Il verbale dell'interrogatorio del sanitario sarebbe stato secretato dalla procura di Napoli e potrebbe rappresentare uno snodo importante per ricostruire cosa sia accaduto nei minuti che hanno preceduto l'intervento sul piccolo - avvenuto il 23 dicembre scorso - e deceduto poi il 21 febbraio.