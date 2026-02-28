Morte Domenico, sospesi due medici dell'ospedale Monaldi

A una settimana dalla morte del piccolo Domenico scatta la sospensione per due medici dell'ospedale Monaldi di Napoli. La dinamica che ha portato al tragico epilogo sembra confermata: il cuore malato del bimbo è già espiantato quando viene controllata la conformità dell'organo nuovo. Il punto di non ritorno, arrivato dopo una serie di errori: il contenitore di vecchia generazione senza termostato utilizzato per il trasporto dell'organo, il ghiaccio secco inserito a Bolzano per conservare il cuore, i mancati controlli della temperatura nel corso del viaggio di ritorno a Napoli e le comunicazioni confuse tra professionisti.