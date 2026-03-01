Morte Domenico, scambio di accuse tra i medici

Scambio di accuse tra i medici del San Maurizio di Bolzano e quelli del Monaldi di Napoli, in merito alle operazioni d'espianto del cuore del piccolo Domenico. Per i primi - stando alle loro dichiarazioni - l'equipe napoletana sarebbe arrivata "stanca, infreddolita e senza la dotazione tecnica necessaria, ma solo con una box frigo da spiaggia" si legge nella loro relazione. "Un'immagine ingenerosa" - replicano in una nota i legali di una cardiochiruga del monaldi presente a Bolzano - soprattutto se paragonata alla presunta efficienza del personale sanitario bolzanino".