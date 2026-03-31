Morte Domenico, oggi dal gip la difesa dei chirurghi: "Ci fu l'ok al trapianto"
I pm chiedono l'interdizione per Oppido e la sua vicedi Dario Vito
L'orario dell’espianto sul corpo del piccolo Domenico, eseguito in maniera anticipata; la gestione post operatoria ma anche il rapporto con i genitori del piccolo paziente. Fino a tutta la gestione del reparto di cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale Monaldi di Napoli. Sono i principali nodi che il chirurgo Guido Oppido dovrà affrontare nel corso dell’interrogatorio davanti al gip.