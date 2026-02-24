Napoli   

Morte Domenico, l'avvocato a "Diario del giorno": "Il cuore sarebbe stato trapiantato e poi espiantato"

Il bimbo"deceduto dopo un trapianto di cuore danneggiato"all'ospedale Monaldi di Napoli è ancora al centro della cronaca

24 Feb 2026 - 16:18
01:25 
videovideo

"Attraverso il Centro Nazionale Trapianti, in un primo momento, l'esito del trapianto di cuore non era chiaro: in seguito, è stato comunicato che il cuore sarebbe stato trapiantato e successivamente espiantato, per disfunzione primaria dell'organo". Lo ha detto, intervenendo a "Diario del Giorno", Francesco Petruzzi, il legale della famiglia di Domenico, il bimbo morto dopo un trapianto di un cuore danneggiato all'ospedale Monaldi di Napoli.

trapianto di cuore
trapianto
napoli
video evidenza