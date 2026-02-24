Morte Domenico, l'avvocato a "Diario del giorno": "Il cuore sarebbe stato trapiantato e poi espiantato"

"Attraverso il Centro Nazionale Trapianti, in un primo momento, l'esito del trapianto di cuore non era chiaro: in seguito, è stato comunicato che il cuore sarebbe stato trapiantato e successivamente espiantato, per disfunzione primaria dell'organo". Lo ha detto, intervenendo a "Diario del Giorno", Francesco Petruzzi, il legale della famiglia di Domenico, il bimbo morto dopo un trapianto di un cuore danneggiato all'ospedale Monaldi di Napoli.