Morte Domenico, istituita la fondazione memoria del piccolo

È stata ufficialmente istituita la "Fondazione Domenico Caliendo" in memoria del piccolo morto lo scorso 21 febbraio a seguito di un trapianto di cuore non riuscito all'ospedale Monaldi di Napoli. L'ente, fa sapere mamma Patrizia, si occuperà di sostenere tutte le vittime di malasanità affinché tutto ciò che è accaduto al bambino e alla sua famiglia non accada mai più.