le indagini continuano
Morte Domenico, i dubbi sui chirurghi e l'accusa di falso
La mamma del piccolo ha firmato l'atto per costituire la fondazione che porta il nome di Domenicodi Dario Vito
19 Mar 2026 - 19:13
19 Mar 2026 - 19:13
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Guido Oppido ed Emma Bergonzoni, il chirurgo che ha operato Domenico e la seconda operatrice, oltre a essere già indagati in concorso per omicidio colposo, dovranno anche rispondere di falso. Avrebbero fornito, nella cartella clinica, una versione sui tempi dell’operazione , che non corrisponderebbe alla realtà dei fatti.
Per il prossimo 26 marzo è stato disposta l’accertamento tecnico sul telefono sequestrato della perfusionista, presente in sala operatoria, che avrebbe ripreso i momenti cruciali del trapianto fallito.