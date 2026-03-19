Morte Domenico, i dubbi sui chirurghi e l'accusa di falso

Guido Oppido ed Emma Bergonzoni, il chirurgo che ha operato Domenico e la seconda operatrice, oltre a essere già indagati in concorso per omicidio colposo, dovranno anche rispondere di falso. Avrebbero fornito, nella cartella clinica, una versione sui tempi dell’operazione , che non corrisponderebbe alla realtà dei fatti.