Morte Domenico, il padre: "Sono arrabbiato, perciò non ho mai parlato finora"

Il padre del piccolo Domenico si sfoga e racconta calvario che suo figlio e la sua famiglia hanno attraversato. Il silenzio dei medici che dopo qualche giorno dall'intervento subito dal figlio, non hanno più parlato condizioni del piccolo, ora ha un altro significato. Emergono altri dettagli su cosa sia accaduto il 23 dicembre scorso: "Provammo a scongelare il cuore con acqua fredda, poi tiepida, infine calda". Agli atti degli inquirenti che indagano sulla morte di Domenico, questa la testimonianza raccolta dai pm di tre infermieri presenti in sala operatoria all'arrivo del cuore da Bolzano. Il cestello venne estratto, dentro c'era il cuore trasformato in un pezzo di ghiaccio. Poi la decisione del cardiochirurgo, per lui inevitabile, "per assenza di alternative" di trapiantare comunque il cuore.