Morte Domenico, i punti da chiarire con l'autopsia

L’espianto avvenuto a Bolzano, con il congelamento del cuore che avrebbe dovuto dare una nuova vita al piccolo Domenico. Il trapianto avvenuto al Monaldi di Napoli, che sarebbe stato eseguito senza rispettare i tempi del protocollo. E, poi, tutto quello che è successo all’interno dell’ospedale napoletano, dopo l’operazione. Da chiarire anche nuovi particolari che emergono dagli atti. Sembrerebbe che il bimbo sia rimasto senza cuore per almeno 45 minuti. Tutti nodi che dovrà sciogliere l’autopsia, programmata in queste ore, che verrà eseguita con la formula dell’incidente probatorio. Sette, al momento, gli indagati, accusati di omicidio colposo.