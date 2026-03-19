ALL'OSPEDALE MONALDI DI NAPOLI

Morte Domenico, due cardiochirurghi indagati anche per falso

Nelle scorse ore il procuratore ha richiesto, per entrambi, al Gip la sospensione dall'esercizio della professione medica

di Dario Vito
19 Mar 2026 - 12:28
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Sono dodici i minuti destinati segnare la storia processuale legata alla morte del piccolo Domenico: sarebbe questo il tempo trascorso da quando il cuore è arrivato in sala operatoria e quando si è proceduto all’espianto. Le versioni tra chi era presente nella sala operatoria lo scorso 23 dicembre non coincidono e per questo la procura ha disposto i primi provvedimenti. Guido Oppido ed Emma Bergonzoni, il chirurgo che ha operato Domenico e la seconda operatrice, oltre a essere già indagati in concorso per omicidio colposo, dovranno anche rispondere di falso. Nelle scorse ore il procuratore ha richiesto, per entrambi, al Gip la sospensione dall’esercizio della professione medica.

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