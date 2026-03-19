Morte Domenico, due cardiochirurghi indagati anche per falso

Sono dodici i minuti destinati segnare la storia processuale legata alla morte del piccolo Domenico: sarebbe questo il tempo trascorso da quando il cuore è arrivato in sala operatoria e quando si è proceduto all’espianto. Le versioni tra chi era presente nella sala operatoria lo scorso 23 dicembre non coincidono e per questo la procura ha disposto i primi provvedimenti. Guido Oppido ed Emma Bergonzoni, il chirurgo che ha operato Domenico e la seconda operatrice, oltre a essere già indagati in concorso per omicidio colposo, dovranno anche rispondere di falso. Nelle scorse ore il procuratore ha richiesto, per entrambi, al Gip la sospensione dall’esercizio della professione medica.