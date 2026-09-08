Morte Domenico, dai medici tre versioni diverse del verbale operatorio
Nelle prime due non viene dichiarata la contemporaneità tra l'apertura della box col nuovo organo, a differenza dall'ultimadi Dario Vito
Dopo l'operazione fallita sul piccolo Domenico Caliendo, i medici dell'ospedale Monaldi di Napoli avrebbero preparato tre versioni diverse del verbale operatorio. Le prime due rappresenterebbero una bozza in cui non viene dichiarata la contemporaneità tra l'apertura della box col nuovo organo poi risultato ghiacchiato - e l'intervento per asportare il cuoricino malato lo scorso 23 dicembre. Nell'ultima versione - quella presentata come ufficiale - l'operazione chirurgica effettuata sul piccolo Domenico viene registrata in contemporanea all'apertura del contenitore.