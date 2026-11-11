Morte Domenico Caliendo, indagati due sanitari dell'ospedale di Bolzano

Vennero incaricati di fornire il ghiaccio secco all'equipe dell'ospedale monaldi di Napoli, giunta a bolzano, per prelevare il cuore destinato al piccolo domenico. Ma quel ghiaccio ebbe l'effetto di danneggiare irrimediabilmente l'organo e oggi quelle due persone, un'infermiera e un medico della struttura sanitsaria altoatesina, risultano iscritti nel registro degli indagati. L'ipotesi di reato è quella di omicidio colposo in concorso. Ora, in totale, sono nove gli indagati per la morte del piccolo Domenico Caliendo.