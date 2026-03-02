reparto sotto pressione

Morte Domenico, tensioni nel team trapianti dopo la morte

Relazioni interne e verbali svelano conflitti prima della tragedia

di Andrea
02 Mar 2026 - 12:30
01:21 
videovideo

Clima pesante nella cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale Ospedale Monaldi. Le carte delle indagini interne, finite nella relazione degli ispettori campani inviata al Ministero della Salute e trasmesse alla Procura, delineano un reparto attraversato da contrasti già prima della morte di Domenico Caliendo, il bimbo di due anni sottoposto a trapianto con un cuore danneggiato.

napoli
trapianto