Morte Domenico, tensioni nel team trapianti dopo la morte
Relazioni interne e verbali svelano conflitti prima della tragediadi Andrea
Clima pesante nella cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale Ospedale Monaldi. Le carte delle indagini interne, finite nella relazione degli ispettori campani inviata al Ministero della Salute e trasmesse alla Procura, delineano un reparto attraversato da contrasti già prima della morte di Domenico Caliendo, il bimbo di due anni sottoposto a trapianto con un cuore danneggiato.