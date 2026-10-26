Morte di Giuseppe Petramala, la procura: "Fu vittima di caporalato"
Secondo la ricostruzione, il bracciante 35enne sarebbe deceduto dopo essere caduto da un albero mentre lavorava senza regolare contrattodi Maria Luisa Sgobba
Un omicidio volontario nato in un contesto di sfruttamento del lavoro. Per la procura di Bari la morte di Giuseppe Petramala, 35 anni, originario di Cosenza ma da anni trasferitosi nella provincia di Bari, non fu un incidente, ma l'uomo fu vittima di caporalato. Soccorso dai sanitari del 118 a Putignano, mentre era in gravissime condizioni, morì nell'ospedale della città il 16 ottobre del 2024.