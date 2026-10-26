Morte di Giuseppe Petramala, la procura: "Fu vittima di caporalato"

Un omicidio volontario nato in un contesto di sfruttamento del lavoro. Per la procura di Bari la morte di Giuseppe Petramala, 35 anni, originario di Cosenza ma da anni trasferitosi nella provincia di Bari, non fu un incidente, ma l'uomo fu vittima di caporalato. Soccorso dai sanitari del 118 a Putignano, mentre era in gravissime condizioni, morì nell'ospedale della città il 16 ottobre del 2024.