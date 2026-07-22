Morte di Fakir, bodycam e autopsia al centro dell'inchiesta

Sono ore decisive per chiarire la morte di Abderahim Fakir, l'uomo deceduto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. La procura affida l'autopsia a un pool di specialisti mentre proseguono gli accertamenti sulle immagini delle bodycam e sulle testimonianze raccolte. Due agenti e quattro sanitari risultano iscritti nel registro delle annotazioni preliminari. Il legale dei poliziotti sostiene che abbiano agito nel rispetto delle procedure e riferisce che sono profondamente provati dall'accaduto. Un agente ha riportato una prognosi di dodici giorni per i morsi ricevuti durante l'intervento.