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Morte di Fakir, bodycam e autopsia al centro dell'inchiesta

Il legale degli agenti: "Sono sconvolti e convinti di aver rispettato il protocollo"

di Chiara Ottaviani
22 Lug 2026 - 12:47
01:35 
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Sono ore decisive per chiarire la morte di Abderahim Fakir, l'uomo deceduto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. La procura affida l'autopsia a un pool di specialisti mentre proseguono gli accertamenti sulle immagini delle bodycam e sulle testimonianze raccolte. Due agenti e quattro sanitari risultano iscritti nel registro delle annotazioni preliminari. Il legale dei poliziotti sostiene che abbiano agito nel rispetto delle procedure e riferisce che sono profondamente provati dall'accaduto. Un agente ha riportato una prognosi di dodici giorni per i morsi ricevuti durante l'intervento. 

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