Morte Domenico, sospesi dalla professione medica due chirurghi

Accolta dal Giudice per le indagini preliminari la richiesta avanzata dalla Procura di Napoli. Una decisione che giunge tre settimane dopo il secondo interrogatorio, durante il quale Oppido e Bergonzoni avevano rivendicato la loro versione, messa nero su bianco nella cartella clinica, di quanto accaduto nel giorno del trapianto fallito. Entrambi sostengono di aver eseguito l'espianto sul cuore di Domenico, in concomitanza dell'arrivo in sala della box contenente il nuovo organo prelevato a Bolzano. Una tesi che non h convinto gli inquirenti.