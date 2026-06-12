TRAPIANTO DI CUORE FALLITO

Morte Domenico, sospesi dalla professione medica due chirurghi

I due medici, che hanno operato il 23 dicembre scorso il piccolo morto dopo due mesi di agonia, sono stati interdetti per 12 e 7 mesi

di Dario Vito
12 Giu 2026 - 14:09
01:30 
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Accolta dal Giudice per le indagini preliminari la richiesta avanzata dalla Procura di Napoli. Una decisione che giunge tre settimane dopo il secondo interrogatorio, durante il quale Oppido e Bergonzoni avevano rivendicato la loro versione, messa nero su bianco nella cartella clinica, di quanto accaduto nel giorno del trapianto fallito. Entrambi sostengono di aver eseguito l'espianto sul cuore di Domenico, in concomitanza dell'arrivo in sala della box contenente il nuovo organo prelevato a Bolzano. Una tesi che non h convinto gli inquirenti.

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