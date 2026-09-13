Morte Denise Cosco, sequestrato l'appartamento di Ariccia

Ha lo stesso sguardo di Lea Garofalo, lo stesso sorriso della madre. È la prima immagine nitida di Denise Cosco da adulta. L'ha diffusa sui social la zia, Marisa, per rendere giustizia e ridare un volto all'allora ragazzina che scelse di indicare il padre, gli zii, tra i responsabili dell’omicidio della madre Lea, testimone di giustizia. Era il 2009 quando la donna venne sequestrata, torturata e uccisa. Il corpo venne poi bruciato e distrutto con l'acido. Denise 17 anni dopo si è gettata dal balcone della sua casa di Ariccia ed è morta per le ferite riportate. L’appartamento dove viveva è stato ora posto sotto sequestro.