Morte David Rossi (Mps), la ricostruzione video dei Ris: "Una persona nel vicolo ha atteso che morisse"
La teoria"è stata avanzata"al termine dell'audizione: "Si deduce la presenza di una persona che non può essere un passante"
"Grazie al lavoro dei Ris abbiamo la certezza ora che almeno una persona nel vicolo ha stazionato per circa 20 minuti attendendo che David Rossi non respirasse più e accertandosi che non potesse essere soccorso". Lo ha detto il presidente della Commissione di inchiesta sulla morte di David Rossi, Gianluca Vinci, al termine dell’audizione dei Ris in cui è stato mostrato un video da cui si deduce la presenza di una persona la sera della morte di Rossi, che "non può essere un passante, come è stato detto per lungo tempo". "Almeno una persona ha bloccato i soccorsi per venti minuti, quattro minuti dopo la caduta era già lì, che è il tempo che serve per scendere nel vicolo dall’ufficio di Rossi. Non è stato un omicidio d’impeto, ma una o due persone si sono assicurate che morisse. Un’azione così deve essere messa in atto da almeno quattro o cinque persone, è stata una cosa organizzata", ha aggiunto Vinci.