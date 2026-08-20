Morte con la ricina, il marito e la figlia maggiore negativi alla ricina: "Non l'hanno ingerito"

Gianni Di Vita 55 anni e la figlia Alice di 19 non hanno ingerito la ricina che, invece, pochi giorni prima dello scorso Natale, ha ucciso la moglie Antonella Di Ielsi, 50anni, e la loro figlia minore, sara, 15 anni, dopo un pranzo nella loro casa di Pietracatella (Campobasso). Dunque il veleno non sarebbe stato ingerito né dal padre, ex sindaco del paese né dalla figlia maggiore.