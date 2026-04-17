Morte avvelenate, interrogata ancora una volta la cugina di Gianni Di Vita

Faccia a faccia ancora una volta tra la cugina di Gianni Di Vita e chi indaga sulla morte di sua moglie, Antonella Di Ielsi e della figlia Sara di Vita, decedute a fine dicembre a Pietracatella, in Molise a causa di un sospetto avvelenamento da ricina, un potente veleno. Gli inquirenti potrebbero risentire anche il padre e marito delle vittime.