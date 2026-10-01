Morte avvelenate da ricina, la cognata e zia delle vittime: "Per me non è possibile che sia stato un incidente"

Alla domanda se abbia fiducia in Gianni, il marito di Antonella - che nei giorni scorsi ha seguito le perquisizioni e si è presentato più volte spontaneamente in questura, lasciando agli investigatori due computer e un hard disk -, la risposta di Giovanna è decisa: "Certo, assolutamente, non ho nessun sospetto, anzi più fanno cose e meglio è".