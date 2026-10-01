Morte avvelenate da ricina, la cognata e zia delle vittime: "Per me non è possibile che sia stato un incidente"
Alla domanda se abbia fiducia in Gianni, il marito di Antonella, la risposta della donna è decisa: "Certo, assolutamente"di Andrea Noci
"Per me non è possibile che sia stato un incidente. Noi attendiamo, abbiamo fiducia negli inquirenti". Giovanna non ha dubbi: sua cognata e sua nipote sono state avvelenate da un assassino al quale gli inquirenti, impegnati nel giallo di Pietracatella, stanno cercando di dare un'identità da nove mesi. Da quando, pochi giorni prima di Natale, Antonella Di Ielsi e la figlia Sara Di Vita sono morte dopo essere entrate in contatto con la ricina.
Alla domanda se abbia fiducia in Gianni, il marito di Antonella - che nei giorni scorsi ha seguito le perquisizioni e si è presentato più volte spontaneamente in questura, lasciando agli investigatori due computer e un hard disk -, la risposta di Giovanna è decisa: "Certo, assolutamente, non ho nessun sospetto, anzi più fanno cose e meglio è".