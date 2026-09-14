Morte avvelenate, convocata di nuovo la prof amica del marito e padre delle due vittime

Non si ferma l’inchiesta sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Ielsi e della figlia 15enne Sara Di Vita. Ieri è stata di nuovo convocata dagli inquirenti la professoressa di matematica amica d’infanzia di Gianni Di Vita, marito e padre delle due vittime.

La docente insegna all’Istituto agrario di Riccia, con Gianni ha un rapporto stretto da molti anni e la sua figura è al centro di verifiche da parte degli investigatori. È già stato ascoltato anche il marito della docente, tecnico di laboratorio nello stesso istituto.