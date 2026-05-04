Morte avvelenate con la ricina, nuova perquisizione nella casa della famiglia a Pietracatella
La polizia ha tolto i sigilli ed è"entrata nell'abitazione"sotto sequestro da quattro mesidi Andrea Noci
Hanno tolto i sigilli e sono entrati in questa casa sotto sequestro da quattro mesi. Cercano computer, cellulari, tablet e chiavette Usb di Antonella Di Ielsi, cinquant’anni, e della figlia più piccola quindicenne Sara, entrambe avvelenate con la ricina.
Indossano tute protettive e altri dispositivi per evitare contaminazioni. La scientifica e la squadra mobile di Campobasso sono tornate nell'abitazione a tre piani di Pietracatella, in Molise: quella in cui Antonella e Sara forse ingerirono la potente tossina durante la cena dello scorso 23 dicembre.