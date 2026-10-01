Morte avvelenate, al vaglio la borsa di Antonella e i device di Gianni Di Vita

A Pietracatella la saracinesca del panificio della famiglia Di Ielsi è ancora abbassata. La famiglia di Antonella aspetta, in silenzio, risposte sulla morte - a ridosso di Natale - della donna, 20anni e della figlia Sara di 15. Durante le tre perquisizioni di martedì sarebbe stata trovata una borsa proprio di Antonella. Non è ancora chiaro se fosse quella da lavoro - già portata via dallo studio di Campobasso - o una personale. Un’ipotesi è che in quella borsa possa nascondersi il vettore della ricina che ha ucciso lei e Sara. Magari una delle borracce di Antonella già finite sotto la lente degli specialisti tedeschi del Robert Koch Institut, insieme ad altri 131 reperti. Sarà fondamentale la relazione ufficiale per capire come siano state avvelenate le due vittime. Dalle prime indiscrezioni tracce di ricina sarebbero state trovate in alcuni degli alimenti e contenitori sequestrati.

