"Come capire se è un amore tossico? Secondo te dovrei lasciarlo?". Sono solo alcune delle domande che Aurora - accortasi della natura malata della sua relazione - faceva all'intelligenza artificiale. La 13enne è stata uccisa dal suo ex fidanzato che l'ha spinta giù dal balcone del settimo piano. Il suo ex fidanzato, 16enne, è stato condannato a 17 anni di carcere. Non gli è stata riconosciuta la premeditazione.