IL CASO

Morte a Campobasso, il centro antiveleni di Pavia dovrà effettuare nuovi esami sui campioni di sangue delle due vittime

A stabilirlo la Procura di Larino, che vuole chiarire le circostanze della morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita

di Matteo Pedrazzoli
29 Apr 2026 - 18:16
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Il centro antiveleni di Pavia dovrà effettuare nuovi esami sui campioni di sangue delle due vittime morte per intossicazione da Ricina. A stabilirlo la Procura di Larino, che vuole chiarire le circostanze della morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, avvenuta poco dopo Natale a Pietracatella, in Molise.

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