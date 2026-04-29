Morte a Campobasso, il centro antiveleni di Pavia dovrà effettuare nuovi esami sui campioni di sangue delle due vittime
A stabilirlo la Procura di Larino, che vuole chiarire le circostanze della morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vitadi Matteo Pedrazzoli
Il centro antiveleni di Pavia dovrà effettuare nuovi esami sui campioni di sangue delle due vittime morte per intossicazione da Ricina. A stabilirlo la Procura di Larino, che vuole chiarire le circostanze della morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, avvenuta poco dopo Natale a Pietracatella, in Molise.