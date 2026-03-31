A Vedano al Lambro

Monza, una lettera perduta è stata restituita a chi l'ha scritta più di 60 anni fa

Questo messaggio"scritto dal piccolo Renato per la festa della mamma nel 1963, quando aveva appena otto"anni, è ritornato tra le sue mani

di Matteo Pedrazzoli
31 Mar 2026 - 20:23
01:26 
videovideo

Una lettera perduta, trovata e restituita a chi l'ha scritta più di 60 anni fa. Questo messaggio d'amore scritto dal piccolo Renato per la festa della mamma nel 1963, quando aveva appena otto anni, è ritornato tra le sue mani grazie a una ragazza curiosa e all'intervento del sindaco di Vedano al Lambro, in provincia di Monza Brianza.

monza
video tg